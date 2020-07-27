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Полиция Каталонии задержала осужденного рэпера, забаррикадировавшегося в университете
Сегодня, 13:16
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matveyvn

Полиция Каталонии задержала осужденного рэпера, забаррикадировавшегося в университете

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Артист должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля.

Полиция Каталонии задержала осужденного рэпера Пабло Аселя, забаррикадировавшегося в университете. Об этом пишет газета El Periodico.

Аселя осудили за прославление терроризма и оскорбление испанской короны в Twitter"e и песне и приговорили к девяти годам заключения. В понедельник он забаррикадировался в университете города Льейда — вместе со своими сторонниками.

Артист должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, но так и не сделал этого.

Ранее в Испании освободили всех фигурантов дела "русской мафии".

Фото: pixabay.com

Теги: испания, каталония, репер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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