Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.

СМИ: в Индии у самолета вскоре после взлета загорелся двигатель. Соответствующей информацией с читателями поделились представители местного издания Hindustan Times. По данным источника, левый двигатель воздушного судна воспламенился практически сразу после взлета. Речь идет о пассажирском лайнере от бюджетной авиакомпании SpiceJet.

Об инциденте очевидцы рассказали в 12:20 по местному времени (около 09:30 утра по времени Москвы). На борту самолета находилось 185 пассажиров. Они направлялись из города Патна в столицу Нью-Дели. Экипаж посадил борт сразу после того, как зафиксировал проблему с одним из двигателей. Изначально там был виден дым. В результате происшествия пострадавших нет.

По предварительным сведениям, двигатель мог воспламениться из-за попавшей в него птицы или из-за технической неисправности.

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Фото и видео: YouTube / Kanak News