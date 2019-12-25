В Центральном районе больше часа пожарные тушили бизнес-центр

Сегодня, 19 июня, спасатели Петербурга тушили больше часа бизнес-центр на Невском проспекте. В доме № 44 вспыхнул офис. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Деловой центр "Мегаполис" вспыхнул около 12:15. Тушить 10 "квадратов" в здании отправились 17 спасателей на четырех спецмашинах.
К 13:26 огонь ликвидировали. По предварительным данным, никто не пострадал.
На данный момент устанавливается причина пожара. Проводится проверка.
Ранее на Piter.tv: на улице Есенина вспыхнул телевизор.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все