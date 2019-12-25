В Центральном районе больше часа пожарные тушили бизнес-центр

Почти 20 спасателей отправились на операцию.

Сегодня, 19 июня, спасатели Петербурга тушили больше часа бизнес-центр на Невском проспекте. В доме № 44 вспыхнул офис. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Деловой центр "Мегаполис" вспыхнул около 12:15. Тушить 10 "квадратов" в здании отправились 17 спасателей на четырех спецмашинах.

К 13:26 огонь ликвидировали. По предварительным данным, никто не пострадал.

На данный момент устанавливается причина пожара. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: на улице Есенина вспыхнул телевизор.

Фото: Piter.tv