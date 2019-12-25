На улице Есенина вспыхнул телевизор

В больницу доставили владельца квартиры, где произошел пожар.

В воскресенье, 19 июня, в Выборгском районе Петербурга в результате пожара пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 10:37. В доме № 8/1 по улице Есенина вспыхнул телевизор. Владельцу квартиры понадобилась помощь медиков.

На место случившегося прибыли 10 пожарных на двух спецмашинах. К 12:09 пламя потушили.

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Фото: Piter.tv