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На улице Есенина вспыхнул телевизор
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На улице Есенина вспыхнул телевизор

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В больницу доставили владельца квартиры, где произошел пожар.

В воскресенье, 19 июня, в Выборгском районе Петербурга в результате пожара пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 10:37. В доме № 8/1 по улице Есенина вспыхнул телевизор. Владельцу квартиры понадобилась помощь медиков. 

На место случившегося прибыли 10 пожарных на двух спецмашинах. К 12:09 пламя потушили. 

Ранее на Piter.tv: в Пулково самолет "Петербург — Уфа" пришлось посадить из-за птицы.

Фото: Piter.tv

Теги: горит телевизор, мчс, пожарные, улица есенина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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