В Пулково самолет "Петербург — Уфа" пришлось посадить из-за птицы

Особь врезалась в воздушное судно.

Сегодня утром рейс "Петербург - Уфа" не смог добраться до конечной точки из-за птицы, которая попала в левый двигатель. Речь идет о воздушном судне авиакомпании "Россия". Об этом сообщили на портале 78.ru.

Пассажиров пришлось высадить. Как уточнил официальный представитель авиакомпании Сергей Стариков, рейс задержится на 2,5 часа.

Сейчас транспортное средство готовят к полету. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv