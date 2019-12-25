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В Пулково самолет "Петербург — Уфа" пришлось посадить из-за птицы
Сегодня, 12:00
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В Пулково самолет "Петербург — Уфа" пришлось посадить из-за птицы

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Особь врезалась в воздушное судно.

Сегодня утром рейс "Петербург - Уфа" не смог добраться до конечной точки из-за птицы, которая попала в левый двигатель. Речь идет о воздушном судне авиакомпании "Россия". Об этом сообщили на портале 78.ru.

Пассажиров пришлось высадить. Как уточнил официальный представитель авиакомпании Сергей Стариков, рейс задержится на 2,5 часа. 

Сейчас транспортное средство готовят к полету. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в  Пулково задержали семь рейсов.

Фото: Piter.tv

 

Теги: ак россия, аэропорт, посадили самолет, птица врезалась в самолет, пулково
Категории: Лента новостей, Происшествия, Картина дня, Новости СПб,

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