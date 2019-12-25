К инциденту могут быть причастны местные экстремисты.

СМИ: в Индии тепловоз сошел с рельсов из-за взрыва на железнодорожных путях. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала NDTV. По данным специалистов, инцидент зафиксирован утром 20 ноября на территории округа Дханбад. В настоящее время сведения о пострадавших в экстренные службы не поступали. В Индии считают, что причиной трагедии на железной дороге стал подрыв мины. К ситуации могут иметь отношение местные боевики-маоисты.

Напомним, что маоистов в Индии чаще всего именуют наксалитами. Группировка действует в стране с 1960-х годов. Сторонники движения пропагандируют собственную версию маоизма и марксизма-ленинизма. Они активны в 14 из 28 индийских штатов. Оппозиция планирует освободить бедных крестьян от "капиталистического гнета". Часто активисты пользуются поддержкой у местного населения. Деятельность маоистов считается в стране экстремистской. Члены организации прячутся в джунглях и атакуют населенные пункты, представителей закона и власти.

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