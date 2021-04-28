СМИ: в Индии при пожаре в больнице погибли не менее четырех человек

Причины возгорания устанавливаются.

СМИ: в Индии при пожаре в частной больнице погибли не менее четырех человек. Об этом рассказали представители местного телеканала NDTV. По информации от журналистов, трагедия зафиксирована на территории города Мумбра в штате Махараштра.

Спасатели смогли эвакуировать из здания 20 человек. Шестеро из пациентов находились в отделении интенсивной терапии. Среди них не было никого с диагнозом "коронавирусная инфекция". К месту событий были направлены три бригады пожарной службы и пять машин скорой помощи. Огонь специалисты смогли оперативно ликвидировать. В настоящее время устанавливается причина возгорания.

Министр жилищного строительства Джитендра Авхад объяснил прессе, что уведомил министра штата о случившемся. Власти предоставят семьям жертв компенсацию в размере 500 тысяч рупий. Пострадавшие также получат выплату в размере 100 тысяч рупий.

ВОЗ: "индийский" штамма коронавируса оказался устойчив к антителам.

Видео: YouTube / Mumbai Tak