Еще шестеро считаются пропавшими без вести.

СМИ: в Индии девять человек погибли при падении автомобиля в реку Ганг. Об этом рассказали местные журналисты из издания The Indian Express. По информации от источника, трагедия зафиксирована около города Данапур в восточном штате Бихар. Транспортное средство вылетело в воду с моста.

Очевидцы событий рассказали, что джип оказался в воде из-за оседания секции понтонного моста. Спасатели смогли выловить из реки тела девяти человек. Жертвы утонули. Еще шестеро пассажиров считаются пропавшими без вести. Ведутся их поиски. Специалисты занимаются расследованием причин трагедии.

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Видео: YouTube / BNP News