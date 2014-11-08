В Индии более 20 человек погибли из-за ливней

Основной причиной гибели людей стали оползни.

На юге Индии вследствие сильных ливней погибли 26 человек. Об этом информирует телевизионный канал NDTV со ссылкой на данные представителей властей.

Больше всего погибших выявлено в штате Керала. Там непогода унесла жизни 23 человек, еще трое человек погибли в штате Тамилнад. По данным спасателей, основной причиной гибели людей стали оползни.

Для оказания помощи мирному населению власти штатов привлекли военнослужащих и специальную технику. Для этого были созданы более 100 лагерей. Эвакуировано около пяти тысяч семей.

Ранее в двух поселках Тюменской области ввели режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа.

Видео: Youtube/World Is Dangerous