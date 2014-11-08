В Индии более 20 человек погибли из-за ливней

На юге Индии вследствие сильных ливней погибли 26 человек. Об этом информирует телевизионный канал NDTV со ссылкой на данные представителей властей.
Больше всего погибших выявлено в штате Керала. Там непогода унесла жизни 23 человек, еще трое человек погибли в штате Тамилнад. По данным спасателей, основной причиной гибели людей стали оползни.
Для оказания помощи мирному населению власти штатов привлекли военнослужащих и специальную технику. Для этого были созданы более 100 лагерей. Эвакуировано около пяти тысяч семей.
Ранее в двух поселках Тюменской области ввели режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа.
Видео: Youtube/World Is Dangerous
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все