В двух поселках Тюменской области ввели режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа

Сроки полной ликвидации очага гриппа птиц не называются.

В двух поселках Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки птичьего гриппа. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вспышка была зафиксирована на птицефабрике "Боровская" вечером 16 октября. Вследствие этого было принято ввести режим ЧС в границах поселков Боровский и Андреевский. В настоящее время на предприятии, где происходит сбор птицы, организована карантинная зона, из которой птица вывозится на утилизацию.

В связи с выявлением очага заражения птицы высокопатогенным птичьим гриппом, принято решение об утилизации поголовья производственных цехов и цеха выращивания. Евгений Несват, гендиректор птицефабрики "Боровская"

Отмечается, что работники предприятия, которые обеспечивают его деятельность, размещены в цехах. Их обеспечили кроватями, раскладушками, а также постельным бельем и трехразовым питанием. Кроме того, сотрудникам выдали противовирусные препараты.

Сроки полной ликвидации очага птичьего гриппа пока не указываются. Сложившаяся ситуация находится на контроле у министерства сельского хозяйства РФ и правительства Тюменской области.

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Видео: ВК/Тюменский район