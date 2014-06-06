В двух поселках Тюменской области ввели режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа

В двух поселках Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки птичьего гриппа. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Вспышка была зафиксирована на птицефабрике "Боровская" вечером 16 октября. Вследствие этого было принято ввести режим ЧС в границах поселков Боровский и Андреевский. В настоящее время на предприятии, где происходит сбор птицы, организована карантинная зона, из которой птица вывозится на утилизацию.
В связи с выявлением очага заражения птицы высокопатогенным птичьим гриппом, принято решение об утилизации поголовья производственных цехов и цеха выращивания.
Евгений Несват, гендиректор птицефабрики "Боровская"
Отмечается, что работники предприятия, которые обеспечивают его деятельность, размещены в цехах. Их обеспечили кроватями, раскладушками, а также постельным бельем и трехразовым питанием. Кроме того, сотрудникам выдали противовирусные препараты.
Сроки полной ликвидации очага птичьего гриппа пока не указываются. Сложившаяся ситуация находится на контроле у министерства сельского хозяйства РФ и правительства Тюменской области.
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Видео: ВК/Тюменский район
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