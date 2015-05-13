В Екатеринбурге за сутки потушили 10 очагов пожара на торфяниках

В тушении задействовано около 300 и 50 единиц специальной техники.

В Екатеринбурге за сутки потушили десять очагов пожара, где горят торфяники. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Специалисты заявляют, что в настоящее время проводится работа по ликвидации 17 оставшихся очагов.

Сотрудники МЧС провели опашку периметра пожара общей длиной 5,5 километра. В распоряжении пожарных имеется один участок по бесперебойному обеспечению водой, а также два искусственных водоема суммарной емкостью около 180 кубических метров.

Сегодня вечером ожидается прибытие к месту пожара насосно-рукавного комплекса "Шквал", в месте его работы организован жилой модуль для размещения личного состава. Также развернут городок жизнеобеспечения, в котором осуществляется прием пищи и отдых участников тушения пожара. из сообщения ГУ МЧС России по Свердловской области

Всего в тушении торфяника участвуют около 300 человек, также привлечено 50 единиц специальной техники.

Напомним, 11 октября в микрорайоне Солнечный города Екатеринбурга началось тление торфяника. Вследствие этого в столице Урала появился смог. Жители начали жаловаться на нулевую видимость и запах гари. 15 октября администрация Екатеринбурга ввела режим ЧС на территории Солнечного. В МЧС наиболее вероятной причиной возникновения пожара считают поджог.

Ранее в Москве загорелись две бытовки и десять автомобилей.

Видео: МЧС России