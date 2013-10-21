МЧС: причиной возгорания торфяников в Екатеринбурге мог стать поджог

В экстренных службах продолжают тушить очаги.

Причиной возгорания торфяников в Екатеринбурге мог стать поджог. Об этом сообщили в региональной пресс-службе ГУ МЧС. Данная версия является наиболее вероятной для специалистов ведомства. Сейчас экстренные службы продолжают ликвидировать очаги тления.

Наиболее вероятной причиной возникновения пожара специалисты МЧС России считают поджог. Проводится пожарно-техническая экспертиза, по итогам которой материалы будут переданы в следственные органы. пресс-служба ГУ МЧС по региону

За последние сутки пожарные ликвидировали пять очагов пламени. На данный момент зафиксировано еще не менее 27 очагов. Для подачи воду службам пришлось дополнительно проложить пять магистральных линий. Начальник ГУ МЧС по Свердловской области Виктор Теряев заметил, что предельно допустимое значение по концентрации вредных веществ в городе из-за пожара не превышена. Исключением стал только показатель по мелкодисперсной пыли - на 1,06%.

Екатеринбург накрыло смогом из-за тления торфяника.

Фото: Piter.tv