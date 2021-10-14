Две бытовки и 10 автомобилей загорелись в Москве

Информации о пострадавших нет.

Две бытовки и 10 автомобилей загорелись на Котляковской улице в Москве. Об этом сообщили журналисты с телеканала "360". По информации от регионального экстренного ведомства, на данный момент площадь пожара составляет около 100 квадратных метров. Пламя начало распространяться по территории с бытовок. Они пристроены к ангару, в котором находится автосервис. На данный момент причины воспламенения неизвестны. Очевидцы рассказали, что от места инцидента поднимается густой черный дым. Он заметен из других районов города. На месте работают сотрудники ГУ МЧС. Данных о пострадавших нет.

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Фото и видео: ВК/ДТП и ЧП | Москва и МО | МСК