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СМИ: в Госдуме предложили ввести предновогодние выплаты пенсионерам
Сегодня, 8:13
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СМИ: в Госдуме предложили ввести предновогодние выплаты пенсионерам

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Законопроект о "13-й пенсии" призван помочь уязвимым слоям населения в период роста инфляции.

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовил законопроект об организации ежегодных предновогодних выплат пенсионерам. Об этом пишет издание "Известия". 

Авторы документа объясняют необходимость данной меры высокой инфляцией и сокращением покупательной способности среди пенсионеров накануне Нового года. Кроме того, на подготовку такого законопроекта повлияла высокая инфляция, которая, согласно экспертной оценке, к концу текущего года может достигнуть девяти процентов.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что такую "13-ю пенсию" предлагается выплачивать всем гражданам страны - как неработающим, так и работающим. 

Отмечается, что основным источником выплат должен стать федеральный бюджет. По предварительной оценке, в следующем году на эти цели может потребоваться более 786 миллиардов рублей.

Ранее Госдума приняла закон о заморозке накопительной части пенсий до конца 2024 года.

Фото: pixabay.com

Теги: пенсия, предновогодние выплаты
Категории: Лента новостей, Новости России,

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