Миронов выступил с инициативой выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию

Депутат уверен, что пенсионеры откажутся от кредитов, если им заплатят 13-ю пенсию. Им не придется залезать в долги, а потом гасить их с большими процентами.

Глава фракции "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) в Госдуме Сергей Миронов предложил правительству РФ законопроект, предусматривающий введение ежегодной выплаты 13-й пенсии для пенсионеров. Об этом он написал в пятницу в своем Telegram-канале.

Миронов обратил внимание на то, что перед новогодними праздниками россияне начинают чаще оформлять потребительские кредиты. В связи с этим происходит всплеск микрофинансового кредитования. Чаще всего кредитные организации дают кредиты пенсионерам. Однако, доходы у них небольшие. Несмотря на это микрофинансовые организации охотнее дают им кредиты так как знают, что у них есть пенсия, которой можно будет погасить долг через суд с последующим списанием денег с банковской карты.

Депутат уверен, что пенсионеры откажутся от кредитов, если им заплатят 13-ю пенсию. Им не придется залезать в долги, а потом гасить их с большими процентами.

Ранее мы сообщили, что названа категория россиян, которые получат пенсию в декабре два раза.

Фото: Википедия