В ПФР напомнили, что часть пенсионеров получает выплаты 1 числа каждого месяца.

Названа категория россиян, которые получат пенсию в декабре два раза.Об этом рассказали журналисты издания URA.ru со сылкой на сведения, предоставленные Пенсионным фондом России. В ведомстве подчеркнули, что те пенсионеры, которые получают денежные средства первого числа каждого месяца, получат средства за январь 2022 года уже в текущем месяце (декабре 2021 года).

Специалисты отметили, что Почта России идет навстречу ПФР, сокращая количество нерабочих дней для сотрудников. Благодаря этому российские пенсионеры, которые получают социальные выплаты с 3 числа, получат их вовремя.

Напомним, что со следующего года в РФ заработают новые нормы, которые затронут пенсионные выплаты. Речь идет о том, что деньги и доставка пенсий на территорию, в которой введен режим чрезвычайной ситуации, представители смогут раньше текущего месяца. Пенсионеры, которые признаются банкротами, будут освобождаться от удержания с пенсий.

Госдума приняла закон о заморозке накопительной части пенсий до конца 2024 года.

Фото: Piter.tv

