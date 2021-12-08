Госдума приняла закон о заморозке накопительной части пенсий до конца 2024 года

Документ предложен ГД правительством РФ.

Государственная Дума России приняла закон о заморозке накопительной части пенсий до конца 2024 года. Такое постановление депутаты одобрили во время пленарного заседания 8 декабря. Законопроект был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента кабинетом министров еще в сентябре текущего года. В пояснительной записке говорится о том, что страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за период с 2014 по 2023 года учитываются исходя из полного размера индивидуальной части тарифа на финансирование страховой пенсии.

…значительно уменьшает объем трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета бюджету ПФР. Законопроект устанавливает в 2024 году аналогичный подход учета. пояснительная записка

Авторы поправок отмечают, что в 2024 году учет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не уменьшит объем пенсионных прав. Это связано с тем, что 16% от индивидуального тарифа сохранится.

Госдума расширяет полномочия полиции.

Фото и видео: Госдума России