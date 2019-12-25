Госдума расширяет полномочия полиции

Документ принят во втором основном чтении.

Госдума России расширяет полномочия полиции. Об этом стало известно во время пленарного заседания 7 декабря. Законодатели приняли в нижней палате парламента во втором основном чтении проект, считающийся резонансным в обществе. В частности, документ устанавливает правила для правоохранительных органов о том, в каких случаях они могут вскрывать автомобили. Изменения будут вноситься в закон "О полиции". Их предложил еще в мае прошлого года кабинет министров. Правки были одобрены на первом чтении, которое состоялось в декабре 2020 года.

Правительство предлагает дать право представителям закона проникать в жилые и иные помещения, а также земельные участки и территории для задержания подозреваемых, а также - заниматься оцеплением. Сейчас закон дает такое право только на участках местности. Их исходной редакции законопроекта депутаты убрали пункт о праве использования огнестрельного оружия во время задержания, если преступник совершает действия, которые можно расценивать как угрозу нападения. Во втором чтении документа политики исключили норму о том, что полицейских не следует преследовать за те действия, которые они совершают при исполнении служебного долга. Убран и пункт о том, что полицейский не должен нести ответственность за вред при вскрытии транспорта.

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Фото: Piter.tv

