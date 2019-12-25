Госдума вводит индексацию маткапитала по инфляции

Правки в закон предложила внести Анна Кузнецова.

Госдума вводит индексацию маткапитала по фактическому уровню инфляции. В третьем завершающем чтении представители нижней палаты парламента приняли документ, вносящий изменения в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". В тексте говорится о том, что с 1 февраля 2020 года граждане получат индексацию материнского капитала по фактическому уровню инфляции в стране.

Данная поправка была предложена вице-спикером Государственной Думы Анной Кузнецовой, представляющей политическое движение "Единая Россия". Согласно действующему российскому законодательству, ежегодно размер материнского капитала пересматривается государством с учетом темпов роста инфляции. Уровень соцпомощи устанавливается на федеральном уровне, вносится в бюджет страны на текущий финансовый год и на плановый период.

Напомним, что уровень маткапитала связан с индексом роста потребительских цен за предыдущий год (в конкретном случае - 2020 годом) в соответствии с коэффициентом индексации, который определяет кабинет министров России.

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Фото: Piter.tv

