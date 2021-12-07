Минтруд подготовил предложения о допкомпенсации инфляции для пенсионеров

Антон Котяков рассказал о выполнении поручения президента РФ.

Минтруд подготовил предложения о дополнительной компенсации инфляции для пенсионеров. Об этом во время правительственного часа депутатам Государственной Думы сообщил глава профильного ведомства Антон Котяков. Спикер уточнил, что выполняются поручения президента Владимира Путина по данному направлению. В рамках государственного бюджета ранее была предусмотрена индексация пенсий на уровне 5,9%, но инфляция по итогам года будет выше данного показателя.

Сейчас в рамках дополнительного поручения со стороны президента о необходимости предоставления вариантов дополнительной компенсации высокой инфляции мы также подготовили свои предложения. В ближайшее время, я думаю, будут приняты соответствующие решения. Антон Котяков, глава Минтруда России

Напомним, что в ноябре 2021 года лидер РФ Владимир Путин подчеркивал коллегам, что необходимо сохранить индексацию пенсий выше уровня инфляции. Политик уверен, что федеральные власти "строго выдерживали это правило", начиная с 2019 года. И сейчас с учетом значительного роста инфляции не должны отступать от принципа.

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Фото и видео: YouTube / Россия 24