Западные журналисты привели мнение ряда источников из администрации США.

Европейские чиновники считают, что переговорщикам из России, США и Украине могут потребоваться долгие месяцы для согласования совместных условий по урегулированию регионального конфликта. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из газеты The Wall Street Journal.

Многие европейские чиновники в частном порядке заявляли, что для разрешения разногласий между Россией, США и Украиной по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы, пока на поле боя не произойдёт крупных изменений. публикация в иностранном СМИ

Неназванный европейский чиновник в беседе с западным изданием выразил мнение о сложности обсуждаемых вопросов. Он добавил, что в виде такой ситуации нельзя ожидать быстрого достижения результатов по теме мирного урегулирования на украинской территории. Другие источники из вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе объявили авторам статьи, что Белый дом не подталкивает киевский режим к сделке с Москвой, которая бы не понравилась стране. Один из чиновников сообщил изданию The Wall Street Journal о том, что сейчас остаются три основных камня преткновения между сторонами регионального конфликта. Речь идет о территориальных уступках, потенциальном вступлении Украины в НАТО и применении замороженных российских активов в Евросоюзе для нужд украинских властей.

