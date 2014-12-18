Журналисты из The Wall Street Journal привели слова помощника президента России в своем материале.

Неготовность украинского руководства к компромиссам в переговорах с российскими коллегами только приведет к дальнейшим территориальным потерям для киевского режима, так как Москва будет вынуждена отвечать противнику. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из газеты The Wall Street Journal со ссылкой на помощника главы нашего государства Владимира Путина Владимира Мединского, возглавляющего переговорщиков из Кремля на стамбульских переговорах с Украиной в 2025 году. Однако такие слова российского чиновника авторы статьи приводят в косвенной речи.

Мы хотим мира, но если Украина и дальше будет руководствоваться национальными интересами других, то тогда мы будем вынуждены отвечать. Владимир Мединский, помощник президента РФ

Владимир Мединский добавил, что "с Россией невозможно вести длительное противостояние". Эксперт сослался на пример 21-летней войны со Швецией.

Захарова призвала не выдергивать из контекста слова Мединского о Карабахе.

Фото: Piter.tv