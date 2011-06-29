В США опровергли сведения, опубликованные в The Wall Street Journal.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе не планируют выделять около 60 миллиардов долларов из федерального бюджета на восстановление инфраструктуры сектора Газа. Соответствующее заявление мировой общественности через социальные сети сделали сотрудники американского внешнеполитического ведомства из профильного департамента по делам Ближнего Востока. Таким образом дипломаты прокомментировали недавние сообщения в западных СМИ о том, что Белый дом готов масштабно финансировать регион.

Это фейковые новости. В плане нигде не говорится о том, что США будут платить 60 миллиардов долларов. пост департамента по делам Ближнего Востока в США

Ранее местная газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на собственные источники о том, что американские чиновники представили ключевым потенциальным странам-донорам, включая Турцию и Египет, презентацию плана восстановления палестинского анклава. По данным газеты, речь шла о 32-страничном документе в формате PowerPoint. Этот документ значился как "конфиденциальный, но не засекреченный". В тексте шла речь о поэтапном восстановлении сектора Газа. В частности, местное население должно было временно размещаться в палатках до момента создания современной прибрежной застройки и развития экономической системы региона. Общая стоимость такой международной инициативы, согласно черновику, оценивалась в 112,1 миллиарда долларов в течение следующих десяти лет.

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / U.S. State Dept - Near Eastern Affairs