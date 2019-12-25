СМИ узнали о желании США использовать военные базы РФ в Центральной Азии

Американская сторона утверждает, что о такой возможности говорил президент Путин в ходе саммита с главой США Байденом.

Председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли во время встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым поднял вопрос о возможности использования американскими военными российских баз в Киргизии и Таджикистане. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что военные объекты России нужны военнослужащим для борьбы с терроризмом. С российской стороны по этому поводу не прозвучало конкретного ответа, пишет СМИ. Собеседники газеты утверждают, что члены Совета нацбезопасности Соединенных Штатов после женевского саммита глав США и России Джо Байдена и Владимира Путина сочли некоторые слова последнего о возможности занять базы для борьбы с террористами. Поэтому они попросили Милли поднять такой вопрос сотрудничества в беседе с Герасимовым.

В Минобороны США данную информацию WSJ не подтвердили.

Ранее Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин поднимал со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко вопрос о потенциальном расширении Североатлантического Альянса на Украину.

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