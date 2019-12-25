В Минтруде предложили новые правила выплат соцпособий малоимущим семьям.

СМИ узнали о плане ограничить детские пособия "подозрительно бедным". Об этом сообщили журналисты "Коммерсанта". По данным издания, Минтруд предложил прекратить выплачивать материальную поддержку семьям, которые официально зарабатывают мало, но при этом имеет во владении "существенное по меркам РФ" имуществом. Речь может идти, в частности, о нескольких автомобилях или новом джипе.

Благодаря нововведению, кабмин намерен сделать финансовую помощь малоимущим семьям, имеющих детей в возрасте от трех до семи лет, более адресной и эффективной. В настоящее время, чтобы получить господдержку, семья должна иметь "белый доход" ниже установленного в регионе показателя по черте бедности.

Минтруд предлагает бедной не считать семью, которая имеет несколько домов с площадью более 40 квадратных метров на каждого человека. Также выплаты не будут получать семьи, которые имеют новый джип или три других автомобиля. Рассчитывать на деньги смогут семьи, у которых есть квартира, дача, гараж, новый легковой автомобиль, трактор, мотоцикл и сбережения в размере до 200 тысяч рублей.

Минтруд обновит правила предоставления выплат на детей от 3 до 7 лет.

Фото: Piter.tv