Минтруд обновит правила предоставления выплат на детей от 3 до 7 лет

Набор документов и положений, необходимых для получения данной выплаты, устанавливается постановлением правительства.

Министерство труда России обновит правила предоставления выплат на детей от 3 до 7 лет с учётом обращения регионов и общественных организаций, которые присылали ведомству в прошлом году. Об этом рассказали в пресс-службе Минтруда.

В соответствии с указом президента России с 2021 года размер выплаты будет варьироваться в зависимости от доходов и имущественной обеспеченности семьи. цитата из сообщения пресс-службы Минтруда

Подчёркивается, что их размер может составлять 50, 75 или 100% от установленного в регионе прожиточного минимума на детей.

Набор документов и положений, необходимых для получения данной выплаты, устанавливается постановлением правительства.

Ранее Минтруд объявил об индексации социальных пенсий на 3,4% с 1 апреля.

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