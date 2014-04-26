Средний размер социальной пенсии в РФ с 1 апреля - 10 183 рублей.

Минтруд объявил об индексации социальных пенсий на 3,4% с 1 апреля. Проект постановления правительства опубликован на портале нормативных правовых актов. Сейчас он проходит стадию общественного обсуждения.

Из федерального бюджета на индексацию было направлено 12,8 миллиардов рублей. Она затронет 3,9 миллиона граждан - получателей социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

Таким образом, средний размер социальной пенсии в РФ с 1 апреля - 10 183 рублей.

Ранее Минтруд предложил изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию.

Видео: Государственная дума