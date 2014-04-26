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Минтруд объявил об индексации социальных пенсий на 3,4% с 1 апреля

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Средний размер социальной пенсии в РФ с 1 апреля - 10 183 рублей.

Минтруд объявил об индексации социальных пенсий на 3,4% с 1 апреля. Проект постановления правительства опубликован на портале нормативных правовых актов. Сейчас он проходит стадию общественного обсуждения.

Из федерального бюджета на индексацию было направлено 12,8 миллиардов рублей. Она затронет 3,9 миллиона граждан - получателей социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 

Таким образом, средний размер социальной пенсии в РФ с 1 апреля - 10 183 рублей.

Ранее Минтруд предложил изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию.

Видео: Государственная дума

Теги: выплаты, минтруд, пенсия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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