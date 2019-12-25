СМИ узнали о люксовых рейсах "Аэрофлота" за рубеж в июне

Рейсы выполняются согласно тому расписанию, которое было у "Аэрофлота" до пандемии.

"Аэрофлот" в июне продолжал совершать люксовые перелёты в европейские страны, несмотря на закрытое авиасообщение из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет газета "Ведомости".

Состоятельные россияне только в июне летали во Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул и Тель-Авив. Сначала рейсы совершались раз в неделю. Со второй недели июня количество еженедельных рейсов выросло до двух — кроме Сеула и Тель-Авива. С этого же периода в расписание компания добавила перелёты в Барселону, Ниццу и Рим.

Рейсы выполняются согласно тому расписанию, которое было у "Аэрофлота" до пандемии. Билеты менее чем за неделю забронировать нельзя. Как отмечают источники газеты, спрос на перелёты довольно хороший — несмотря на полное отсутствие рекламы. Купить билеты может только человек с паспортом европейской страны или видом на жительство там — из-за того, что для иностранных граждан Европа по-прежнему закрыта.

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