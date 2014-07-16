Сенатор Тед Круз хочет расширить санкции против проекта российского газопровода.

СМИ узнали о блокировании назначений в Госдеп из-за Nord Stream 2. По информации от журналистов местного телеканала NBC News, американский Сенат не может прийти к соглашению по утверждению кандидатур во внешнеполитическое ведомство. Республиканец Тед Круз возражает из-за назначения высокопоставленных дипломатов. Политик пытается давить на администрацию Белого дома из-за того, что Джо Байден не принимает более жесткие меры в отношении трубопровода "Северный поток-2". Строительство российского газового проекта практически завершено.

В прессе уточнили, что работа 13 чиновников из Госдепа никак не будет связана с реализацией газопровода из РФ в ФРГ. В частности, рабочее место должен получить помощник государственного секретаря по вопросам разведки Бретт Холмгрен должен стать помощником госсекретаря по разведке и специалист по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

Другие противники "Северного потока — 2" не поддержали позицию Теда Круза. В марте сенатор отметился аналогичной тактикой, когда затягивал назначение Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ, а Брайана Маккиона на должность первого заместителя госсекретаря.

В ФРГ назвали целью дискуссий с США по "Северному потоку - 2" недопущение вреда Украине.

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