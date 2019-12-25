Аннегрет Крамп-Карренбауэр объяснила, что стороны разрабатывают гарантии безопасности.

В ФРГ назвали целью дискуссий с США по "Северному потоку - 2" недопущение вреда Украине. Об этом в рамках конференции в Вашингтоне, организованной Германским фондом Маршалла, сообщил немецкий министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Чиновница пояснила, что страны не хотят, чтобы Киев и другие страны Центральной и Восточной Европы попали в невыгодное для себя положение из-за реализации проекта российского газопровода.

Как я понимаю, эти переговоры между германской и американской сторонами проводятся для того, чтобы Украина, а также другие страны Центральной и Восточной Европы не оказались в невыгодном положении в связи с "Северным потоком - 2" и не могли подвергаться шантажу. Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министр обороны Германии

В Минобороны заметили, что получили сигнал от Ангелы Меркель о необходимости обеспечения гарантий в отношении того, что страны не станут подвергаться шантажу. Сейчас ФРГ и США разрабатывают гарантии безопасности и создают определенные условия для того, чтобы "Северный поток-2" был достроен.

В Пентагоне заявили, что "Северный поток - 2" не должен влиять на отношения с Германией.

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