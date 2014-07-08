СМИ узнали, что Швейцария предложила США ради снижения пошлин

Берн все еще не договорился с Вашингтоном по условиям сделки.

Швейцария предлагает вашингтонской администрации при американском преизенте-республиканце Дональде Трампе увеличить импорт американского вооружения и энергетических носителей, в том числе обогащенного урана и сжиженного природного газа (СПГ). В обмен на это власти из Берна просят у Белого дома снижение торговых пошлин. Такие данные привели иностранные журналисты из издания Financial Times со ссылкой на два собственных источника, близких к переговорам. Известно, что США с 1 августа ввели против Швейцарии импортную пошлину в 39 процентов. Речь и дет о самом высоком показателе среди всех европейских стран и одним из самых высоких в мире. Больше размер пошлин среди крупных экономик планеты фиксируется только у Бразилии и Индии (по 50 процентов).

Швейцария предлагает покупать больше американского оружия и энергоносителей, а также вносить больше инвестиций в США в качестве очередной попытки убедить администрацию Трампа снизить пошлины на швейцарский импорт. статья иностранного СМИ

Руководитель американо-швейцарской торговой палаты Рахюл Сахгал сообщил о том, что переговоры между Вашингтоном и Берном продолжаются. В них стороны добились существенного прогресса, однако в ближайшее время сделки, скорее всего, не стоит ожидать. Делегаты все еще находятся в процессе обсуждения возможного торгового соглашения. В публикации для Financial Times также говорится о том, что двусторонняя встреча между президентом Швейцарии Карин Келлер-Саттер и американским политическим лидером на полях генеральной ассамблеи ООН пока еще не была подтверждена. Местная чиновница пока не планирует снова посещать Белый дом.

ЕС не готов к созданию "стены дронов", пишет FT.

Фото: pxhere.com