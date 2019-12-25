Вашингтон хочет договориться с Украиной после того, как Киев и Москва подпишут соглашение.

Украинские власти настаивают на том, что предоставление гарантий безопасности ке должно быть предварительным условием для заключения любого окончательного соглашения по урегулированию. Вашингтонская администрация же предложила чиновникам с Банковой улицы многоэтапный подход, который подразумевает, что гарантии по безопасности будут окончательно согласованы лишь со временем. Соответствующими данными поделились местные журналисты из издания Kyiv Post со ссылкой на неназванных западных чиновников.

Согласно западным чиновникам, Зеленский выдвинул гарантии безопасности в качестве предварительного условия для любой окончательной сделки, тогда как США предложили многоэтапный подход, в рамках которого гарантии будут окончательно согласованы со временем. сообщение иностранного СМИ

Напомним, что 14 декабря в Берлине в профильном ведомстве немецкого канцлера начались переговоры по разрешению украинского кризиса при участии специального посланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского президента-республиканца Дональда Трампа Джареда Кушнера и лидера киевского режима Владимира Зеленского. Рабочая встреча продлилась пять часов. Позднее Стивен Уиткофф заявил прессе о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине. Там обсуждался мирный план из 20 пунктов.

