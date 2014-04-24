СМИ: у детей в четырех странах выявлен новый респираторный вирус

Причиной всплеска заболеваемости стала отмена локдаунов, считают ученые.

У несовершеннолетних в четырех странах выявлен вирус RSV (респираторно-синцитиальный вируc). Об этом информирует телевизионный канал BBC.

Согласно данным СМИ, новый вирус был обнаружен в Соединенных Штатах, Японии, Швейцарии и Великобритании. На его распространение, считают ученые, повлияли меры, принятые для сдерживания коронавируса в период пандемии, из-за чего у детей не смог сформироваться необходимый иммунитет. Отмечается, что причиной всплеска заболеваемости стала отмена локдаунов.

Впервые новый вирус был выявлен в апреле 2021 года в одной из больниц США у младенцев и подростков. Тогда отделения интенсивной терапии сразу же оказались переполнены.

Специалисты отмечают, что у большинства несовершеннолетних вирус протекает легко. Заболевание выражается насморком и кашлем, однако, у некоторых может возникнуть бронхиолит, а также воспаление нижних отделов легких.

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Фото: Piter.tv