СМИ сообщили об отправке в Карабах связанных с Турцией сирийских боевиков

Отправка в Карабах началась ещё в середине сентября.

The Wall Street Journal сообщил об отправке в Нагорный Карабах связанных с Турцией сирийских боевиков. Материал об этом газета напечатала во вторник со ссылкой на собственные источники в Сирии, которые занимаются пересылкой боевиков.

В статье утверждается, что сотни боевиков из Сирии в союзе с Турцией участвовали в боях между Арменией и Азербайджаном. Журналисты утверждают, что сотни наёмников ожидают отправки в точку вооружённого конфликта.

Отправка сирийских боевиков в Карабах началась ещё в середине сентября. За раз перебрасывалось до 100 человек в группе. При этом некоторые из боевиков уже вернулись из-за чересчур ожесточённых боёв.

Ранее президент Армении оценил возможность присутствия миротворцев в Карабахе.

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