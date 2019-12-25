Президент Армении оценил возможность присутствия миротворцев в Карабахе

Миротворцы не могут представлять интересы одной стороны.

Президент Армении Армен Саркисян оценил возможность присутствия миротворцев в Нагорном Карабахе во время беседы с RT.

По его словам, возможность использования миротворческих сил будут оценивать, когда стороны конфликта смогут завершить мирные переговоры.

Миротворцы будут, если согласятся две стороны. Армен Саркисян, президент Армении

По его словам, миротворцы не могут представлять интересы одной стороны.

Ранее армянские истребители Су-30СМ не смогли подняться в воздух.

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