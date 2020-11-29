СМИ сообщили об исчезновении стального монолита из пустыни в штате Юта

Речь идет о монолите высотой в два средних человеческих роста.

Salt Lake Tribune сообщает об исчезновении стального монолита из пустыни в штате Юта.

Сотрудники департамента общественной безопасности Юты заметили пропажу монолита, когда мимо пролетали на вертолете в рамках миссии по учеты популяции толсторогих баранов. Столб в форме треугольной призмы пропал. До этого конструкция была вкопана в землю возле красных скал.

Бюро штата Юта по землеустройству утверждало, что монолит был установлен незаконно. Представители организации отвергли свою причастность к исчезновению сооружения.

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Видео: Youtube/abc4utah