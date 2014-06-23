СМИ сообщили о покушении на замглавы администрации Новой Каховки

Виталий Гур госпитализирован в тяжелом состоянии.

Источник в администрации Новой Каховки Херсонской области сообщил о покушении на заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ Виталия Гура. Предположительно, преступление совершено около дома, в котором проживал местный чиновник. неизвестные злоумышленники расстреляли жертву из оружия, напоминающего пистолет Макарова.

На месте покушения обнаружены стреляные гильзы от ПМ. Сам Виталий Гур госпитализирован и находится в очень тяжелом состоянии, решается вопрос о перевозке его в Крым. источник "РИА Новостей"

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Фото и видео: Telegram / SHOT