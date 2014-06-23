СМИ сообщили о покушении на замглавы администрации Новой Каховки

Источник в администрации Новой Каховки Херсонской области сообщил о покушении на заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ Виталия Гура. Предположительно, преступление совершено около дома, в котором проживал местный чиновник. неизвестные злоумышленники расстреляли жертву из оружия, напоминающего пистолет Макарова.
На месте покушения обнаружены стреляные гильзы от ПМ. Сам Виталий Гур госпитализирован и находится в очень тяжелом состоянии, решается вопрос о перевозке его в Крым.
источник "РИА Новостей"
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Фото и видео: Telegram / SHOT
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