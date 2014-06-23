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СМИ сообщили о покушении на замглавы администрации Новой Каховки

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Виталий Гур госпитализирован в тяжелом состоянии.

Источник в администрации Новой Каховки Херсонской области сообщил о покушении на заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ Виталия Гура. Предположительно, преступление совершено около дома, в котором проживал местный чиновник. неизвестные злоумышленники расстреляли жертву из оружия, напоминающего пистолет Макарова.

На месте покушения обнаружены стреляные гильзы от ПМ. Сам Виталий Гур госпитализирован и находится в очень тяжелом состоянии, решается вопрос о перевозке его в Крым.

источник "РИА Новостей"

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Фото и видео: Telegram / SHOT

Теги: виталий гур, новая каховка, покушение на убийство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости, События на Украине,

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