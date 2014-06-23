Флаг установлен на высоте в 100 метров.

Над населенным пунктом Днепрорудное в Запорожской области военные подняли российский триколор. Флаг установлен на местную телерадиовышку - самой высокой точке города. Речь идет о высоте в 110 метров. напомним, что во время специальной военной операции на Украине Вооруженные силы РФ и союзники взяли под свой контроль Херсонскую область, а также приазовскую часть Запорожья. В этих районах сформированы военно-гражданские администрации, ведутся трансляции российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются экономические связи с Крымом.

Теперь наш российский флаг развивается на самой высокой точке Днепрорудного, на высоте 110 метров. Жители этого города знают: они под надежной защитой. сотрудник российского силового ведомства

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости