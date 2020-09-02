Певица Вайкуле выступила на концерте в Литве с флагом Украины наперевес

Артистка решила поддержать Украину на выступлении в Паланге.

Прибалтийская певица лайма Вайкуле выступила на концерте в Литве с флагом Украины. Концерт артиста дала в одном из курортных городов региона. Ранее знаменитость предпочитала не говорить о своей политической позиции в отношении проведения специальной военной операции РФ и защите Донбасса. Однако она решила высказаться во время своего рабочего визита в Паланг. Напомним, что ранее лайма Вайкуле заявила, что в прибалтийских республиках хорошо относятся к русским. Но позже журналист Михаил Шахназаров опроверг это заявление, напомнив представительнице музыкальной индустрии о притеснениях.

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Фото и видео: Telegram / Хайлайт