СМИ сообщили о наступлении ВС Турции на Манбидж

9 октября Анкара объявила о начале операции "Источник мира" в Сирии.

Вооруженные силы Турции и бойцы так называемой Свободной сирийской армии (ССА) начали наступление на сирийский город Манбидж. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ.

Город Манбидж подконтролен курдским "Отрядам народной самообороны" (YPG), которые входят в отряды "Сирийских демократических сил" (SDF). Анкара считает членов этой группировки террористами из-за связи с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

По данным СМИ, в наступлении задействованы турецкий спецназ и тяжелая техника, в том числе танки. На прошлой неделе, 9 октября Анкара объявила о начале операции "Источник мира" в Сирии.

Видео: YouTube/ ABC News (Australia)