СМИ сообщили о намерении медиков провести Жириновскому операцию

Вмешательству хирургов мешает состояние здоровья политика.

Российский телеканал РЕН ТВ сообщил о намерении медиков провести госпитализированному политику Владимиру Жириновскому операцию. Ранее депутат Государственной Думы оказался в больнице из-за заражения "омикроном".Сейчас персонал медицинского учреждения не исключает возможности хирургического вмешательства. Однако пока что этому мешает состояние здоровья пациента.

Ранее представители пресс-службы ЛДПР рассказали, что лидер движения Владимир Жириновский восстанавливается после заражения коронавирусной инфекцией. Поручения, данные парламентарием по работе ГД РФ в период пандемии, прозвучат во вторник, 22 февраля. И объявят коллеги по партии пленарном заседании нижней палаты.

Жириновский был отправлен в центральную клиническую больницу 2 февраля. В Минздраве оценили состояние пациента как стабильное.

В ЛДПР призвали не верить сообщениям о смерти Жириновского.

Фото: Правительство России

