Минздрав назвал состояние заразившегося COVID-19 лидера ЛДПР Жириновского стабильным

Минздрав России назвал состояние заразившегося COVID-19 лидера ЛДПР Владимира Жириновского стабильным. В пресс-службе профильного ведомства уточнили, что медики продолжают оказывать всю необходимую и возможную помощь 75-летнему пациенту.
Напомним, что в среду стало известно о том, что российский политический деятель, депутат Государственной Думы Владимир Жириновский находится в Центральной клинической больнице. У парламентария выявили заражение коронавирусной инфекцией. Лидер ЛДПР был госпитализирован еще 2 февраля. В партии, которую политик возглавляет, заявили о том, что депутат вернется к своим рабочим обязанностям в ближайшее время.
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Фото: YouTube / Дума ТВ
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