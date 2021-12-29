Владимир Жириновский попал в больницу

У политика поражены легкие.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в Москве. Об этом сообщают информационные агентства "Интерфакс", "РИА Новости" и ТАСС, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Известно, что политика доставили в Центральную клиническую больницу в Москве в тяжелом состоянии. У Жириновского выявили двустороннюю пневмонию, которая началась на фоне COVID-19. Собеседник "Интерфакса" заявил, что поражение легких серьезное.

Владимир Вольфович госпитализирован, находится в больнице в тяжелом состоянии. <...> В Центральной клинической больнице, он там уже пару дней, сообщил источник ТАСС

В пресс-службе ЛДПР агентству заявили, что в настоящее время политик чувствует себя хорошо и продолжает работать.

В конце декабря прошлого года Владимир Жириновский поставил восьмой укол от коронавируса. Парламентарий не единожды заявлял, что вакцинироваться от COVID-19 необходимо повторно, когда у человека в организме снижается уровень антител.

Ранее инфекционист Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что до 15% переболевших COVID-19 заражаются повторно.

Фото: ВКонтакте / Владимир Жириновский