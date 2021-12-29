Владимир Жириновский попал в больницу

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в Москве. Об этом сообщают информационные агентства "Интерфакс", "РИА Новости" и ТАСС, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.
Известно, что политика доставили в Центральную клиническую больницу в Москве в тяжелом состоянии. У Жириновского выявили двустороннюю пневмонию, которая началась на фоне COVID-19. Собеседник "Интерфакса" заявил, что поражение легких серьезное.
Владимир Вольфович госпитализирован, находится в больнице в тяжелом состоянии. <...> В Центральной клинической больнице, он там уже пару дней,
сообщил источник ТАСС
В пресс-службе ЛДПР агентству заявили, что в настоящее время политик чувствует себя хорошо и продолжает работать.
В конце декабря прошлого года Владимир Жириновский поставил восьмой укол от коронавируса. Парламентарий не единожды заявлял, что вакцинироваться от COVID-19 необходимо повторно, когда у человека в организме снижается уровень антител.
Ранее инфекционист Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что до 15% переболевших COVID-19 заражаются повторно.
Фото: ВКонтакте / Владимир Жириновский
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