Инфекционист Горелов: до 15% переболевших COVID-19 заражаются повторно

Ранее этот показатель составлял менее одного процента.

В России сегодня повторно заражаются ковидом до 15 процентов человек, которые переболели им ранее. Об этом сообщил "РИА Новости" замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Специалист указал на важность вакцинации от COVID-19 и своевременной ревакцинации через каждые полгода. Горелов уточнил, что у всех людей иммунитет разный, поэтому во время пандемии коронавируса прививки играют большую роль.

Если мы раньше говорили, что повторно болеют не более одного процента, а если быть точным – 0,7 процента, то в настоящий момент до 15% болеет повторно. Александр Горелов, сотрудник Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

В России за последние сутки выявлено 183 103 случая после двухдневного снижения числа ковид-больных. Накануне было выявлено 165 643 ковид-больных, сегодня - на 17 460 больше (183 103). За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 669 человек, выздоровело 97 163, госпитализировано 20 178.

Ранее Горелов заявил, что "омикрон" выявлен у 70% заболевших COVID-19 россиян.

Фото: Piter.tv