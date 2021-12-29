В России за сутки выявили более 183 тысяч заболевших COVID-19

За сутки от ковида скончались 669 человек, накануне – 698.

За минувшие сутки в России выявили 183 103 случая заболевания COVID-19, днем ранее – 165 643. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Больше всего зараженных выявлено в Санкт-Петербурге (19 644), Москве (11 521) и Московской области (11 956). Госпитализировано по России за сутки 20 178 человек. Всего за пандемию по состоянию на 9 февраля выявлено 13 330 769 случаев заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки от ковида скончались 669 человек. Больше всего от коронавируса умерло в Москве (82), Санкт-Петербурге (60) и Подмосковье (35). Всего с начала пандемии умерло 337 390 человек.

Общее число выздоровевших от коронавируса за сутки составило 97 163 (днем ранее – 81 188), за весь период пандемии – 10 803 305. Коллективный иммунитет в России составляет 64,1%.

Ранее Минздрав исключил приостановку плановой помощи для детей и онкобольных из-за COVID-19.

Фото: Piter.tv