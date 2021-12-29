Минздрав исключил приостановку плановой помощи для детей и онкобольных из-за COVID-19

Этот вопрос взят ведомством на особый контроль.

Оказание плановой первичной медпомощи для детей не будет приостановлено из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе российского министерства здравоохранения.

В ведомстве отметили, помощь также запретили не оказывать пациентам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями и нуждающимся в гемодиализе. Кроме того, за больными, находящихся на диспансерном наблюдении, должно быть организовано дистанционное наблюдение. Эти вопросы взяты Минздравом на особый контроль.

В случае принятия решения о временной приостановке плановой помощи в амбулаторных условиях, в регионе <…> должна быть определена новая временная маршрутизация пациентов. Это позволит сохранить доступность медицинской помощи для граждан. из сообщения Минздрава РФ

Подчеркивается, что после стабилизации ситуации с COVID-19 в российских регионах должно быть в полном объеме.

Ранее в Минздраве сообщили, что 93% пациентов с коронавирусом лечатся амбулаторно.

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