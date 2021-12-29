"Омикрон" выявлен у 70% заболевших COVID-19 россиян

Остальная доля заболевших приходится на "дельту".

В России на штамм коронавируса "омикрон" приходится 70% из общего числа ковид-больных. Об этом "Известиям" рассказал замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

В настоящий момент где-то в пропорции 70 к 30 доминирует "омикрон", на все другие штаммы и прежде всего самый серьезный штамм, из последних это "дельта", приходится где-то 30%. Александр Горелов, сотрудник Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

В Российском фонде прямых инвестиций накануне заявили, что на этой неделе Россия может пройти пик заболеваемости штаммом коронавируса "омикрон", а к концу февраля ожидается значительное снижение числа новых случаев COVID-19.

В ноябре 2021 года Всемирная организация здравоохранения обозначила южноафриканский штамм В.1.1.529 греческой буквой "омикрон". Буквы присваиваются вариантам, которые вызывают у научного сообщества беспокойство. Данный вариант коронавируса имеет большое число мутаций. Его впервые выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

Ранее у белохвостых оленей в США нашли антитела к "омикрону".

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