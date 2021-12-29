У белохвостых оленей в США нашли антитела к омикрону

Это были первые дикие животные, у которых были подтверждены случаи заболевания омикрон-штаммом коронавируса.

В США белохвостые олени стали первыми дикими животными, у которых был подтвержден омикрон-штамм коронавируса. Статья была опубликована в репозитории препринтов medRxiv.

Так, из 131 представителя данного вида у 19 особей тест на наличие антител к коронавирусу оказался положительным. Оказалось, что омикрон распространяется среди животных. Сейчас этот вариант вируса нашли у оленей в 15 штатах.

По словам ученых, олени заразились коронавирусом от человека. В настоящее время нет доказательств, что виру может передаваться от животных к людям. При этом ученые опасаются, что такие случаи приведут в будущем к мутации коронавируса.

Ранее мы писали, что в Китае изобрели прибор, которые способен определить коронавирус менее чем за 4 минуты.

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