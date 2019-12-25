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За сутки в Ленобласти зарегистрировали 137 случаев COVID-19
Сегодня, 12:22
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

За сутки в Ленобласти зарегистрировали 137 случаев COVID-19

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Госпитализировали четверых человек.

За минувшие сутки в Ленинградской области зафиксировали 137 новых случае заболевания коронавирусом. Из них четверо были госпитализировали. Выздоровело 264 человека. Соответствующие данные предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в пятницу, 21 октября.

С начала пандемии в регионе коронавирксом заразились 235 371 человек. Большая часть из них – 229 375 – выздоровели. От последствий заболевания скончались 3 498 пациентов.

Адреса работающих пунктов вакцинации в Ленобласти можно найти по ссылке.

Фото: Piter.tv; оперштаб по борьбе с коронавирусом

Теги: covid-19, коронавирус, ленобласть
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге,

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