Петербург снова оказался лидером по суточной госпитализации от коронавируса

В Северной столице госпитализировано 133 человека с COVID-19,в Москве − 132.

Северная столица снова заняла лидирующую строчку среди регионов страны по количеству госпитализаций с COVID-19, обогнав по этому показателю Москву. За прошедшие сутки в Петербурге госпитализировали 133 пациента с коронавирусом, в Москве − 132. Об этом сообщили на сайте оперштаба РФ по борьбе с болезнью.

За сутки коронавирус подтвердился у 387 пациентов в городе на Неве. 2 пациента с этим диагнозом скончались.

В Москве ковид диагностировали у 1 156 человек, 14 больных с подтвержденным диагнозом умерли.

Ранее мы сообщили о том, что в 2026 году появится перинатальный центр в Петербурге.

Фото: Piter.TV