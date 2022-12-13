  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербург снова оказался лидером по суточной госпитализации от коронавируса
Сегодня, 16:44
302
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Петербург снова оказался лидером по суточной госпитализации от коронавируса

0 0

В Северной столице госпитализировано 133 человека с COVID-19,в Москве − 132.

Северная столица снова заняла лидирующую строчку среди регионов страны по количеству госпитализаций с COVID-19, обогнав по этому показателю Москву. За прошедшие сутки в Петербурге госпитализировали 133 пациента с коронавирусом, в Москве  − 132. Об этом сообщили на сайте оперштаба РФ по борьбе с болезнью.

За сутки коронавирус подтвердился у 387 пациентов в городе на Неве. 2 пациента с этим диагнозом скончались. 

В Москве ковид диагностировали у 1 156 человек, 14 больных с подтвержденным диагнозом умерли.

Ранее мы сообщили о том, что в  2026 году появится перинатальный центр в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: covid-19, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии